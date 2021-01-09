بعد إساءة فنان لها.. رحاب الجمل تؤكد تحويل ممثل للتحقيق بنقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة رحاب الجمل، إحالة الممثل الذي أساء لها، خلال مراحل تصوير أحد الأعمال الفنية، للتحقيق بنقابة المهن التمثيلية.

وكتبت رحاب، عبر حسابها على فيسبوك، "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي".

وأضافت: "وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق" .

وكانت رحاب الجمل، قالت في تدوينة سابقة: "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك بردوا تعتبره حق مكتسب".

وتابعت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".