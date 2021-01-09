"أنا هربيك وهقدم بلاغ للنائب العام".. رحاب الجمل تهاجم فنان حضر البروفة في حالة سكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هاجمت الفنانة رحاب الجمل أحد الفنانين، الذي رفضت ذكر اسمه، بسبب حضوره تصوير عمل يشاركها فيه وهو في حالة "سكر"، بالإضافة إلى تصرفاته الغريبة على حد وصفها.

وكتبت رحاب، عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة: "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك بردوا تعتبره حق مكتسب".

وأضافت:" لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".