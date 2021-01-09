بعد وصوله لحالة حرجة.. الحلفاوي يطالب الجمهور بالدعاء لهادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طالب الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الجمهور بالدعاء للفنان القدير هادي الجيار، بالشفاء بعد دخوله في حالة صحية حرجة، عقب إصابته مؤخرا بفيروس كورونا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "‏العزيز.. هادي الجيار في العناية المركزة (كورونا) وعلى جهاز تنفس صناعي.. دعواتكم.. مش ضروري تكتب.. تكفي دعوة قلبية صادقة عند قراءة التويتة" .

ويتواجد الفنان هادي الجيار، داخل مستشفى الهرم، وتم نقله إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي.

وكان المخرج تامر حمزة، قد أعلن إصابة الفنان هادي الجيار بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك".

ونشر" حمزة"، صورة الجيار وعلّق عليها: "الراجل الجدع الأصيل الطيب أستاذ هادي الجيار، ربنا يشفيه ويعافيه أصيب بكورونا، محتاج دعوة صادقة من قلوبكم".