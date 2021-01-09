راغب علامة :"انتشار كورونا مخيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصف المطرب اللبناني راغب علامة بتفشي فيروس كورونا في العالم بـ"مرحلة الخطر والمخيف".

وكتب "علامة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف، البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل إلى مرحلة الخطر، يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان".

أضاف :" قال لي صديق وهو طبيب عندنا احتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من احتمال عدم وصول كورونا إلى كل بيت".

تابع :"ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".

ومن ناحية أخرى طرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية"انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي