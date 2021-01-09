بعد ٢٩ عاما.. أيمن بهجت قمر: "لسه ما عملتش حاجة وببدأ من الأول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قال المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، إنه يعمل منذ ٢٩ عاما، ولكنه دائما يشعر بأنه مازال في البداية.

وكتب قمر، عبر حسابه على تويتر، قائلاً : "‏أي حاجة في شغلي بتضايقني أو أي موقف بيحصل بيزيدني حماس إني أفضل موجود وأثبت نفسي".

وأضاف : "بالتعب والاجتهاد والنجاح، والحمد لله تسعة وعشرين سنة.. من أوائل التسعينات والواحد بيتعامل إنه لسه ماعملش حاجة وبيبدأ من الأول .. ربنا يديمها نعمة.. وإن شاء الله اللي جاي كله خير".

جدير بالذكر أن، أيمن بهجت قمر، أعلن عن بدء تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف" عن قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم خالد النبوي وغادة عادل وفتحي عبدالوهاب.