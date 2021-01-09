بصورة تجمعهما.. داود حسين ينعى صادق الدبيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان الكويتي داود حسين، الفنان صادق الدبيس، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ62 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

نشر داود صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" الفنان صادق الدبيس في ذمة الله .. عرفته صديقاً في المعهد العالي للفنون المسرحية .. زميلاً في العديد من المسرحيات والمسلسلات .. جميلاً في السفر أثناء تمثيل الكويت في المهرجانات والمحافل الدولية الفنية .. إلى جنات الخلد يا أبا جراح .. ستبقى رائعاً في ذاكرتنا .. الفاتحة على روحه الطاهرة".

يذكر أن الفنان صادق الدبيس، شارك في الكثير من الأعمال الفنية سواء كانت درامية، أو مسرحية أو إذاعية مع كبار نجوم. ومن المسلسلات التي شارك فيها، ريال وست حريم، والملكة، وأميمة في دار الأيتام، والرهينة، وقلوب حائرة، وفريج صويلح، والبرنامج الإذاعي "أخبار جهينة".