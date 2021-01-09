(التفاصيل كاملة) لهجوم رجاب الجمل على الممثل السكران

ياسر رشاد - القاهرة - شنت الفنانة رحاب الجمل هجومًا على فنان رفضت ذكر أسمه، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت عبر حسابها قائلة : "الممثل السكران لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لانه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقي تعتبر أن ده حق مكتسب".

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وتابعت "وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم

وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".



واضافت : "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ باقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام ويخرجوك من المكان بالأمن والجاردات وفضايح".

واختتمت حديثها قائلة : "ديه

ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات".

وعقب ذلك حذفت "رحاب" المنشور السابق وكتبت قائلة : "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية شكرا دكتور اشرف ذكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين".



وتابعت : "ولعمل الازم والتحقيق في واقعة امس من مشادة واساءة زميل لي ولزملائي

وانا اثق في نقابتي انها ستتخذ الازم وتحويل الموضوع للتحقيق".