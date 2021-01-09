(بهذه الكلمات) إيهاب توفيق يحيي ذكرى وفاة والده

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المطرب إيهاب توفيق الذكرى الأولى على وفاة والده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "توفيق" عبر حسابه قائلًا: "اليوم ٩ يناير الذكرى الأولى لوفاة والدي الحاج احمد توفيق.أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعل القرآن العظيم شفيعاً له في قبره وشاهداً له في الآخرة.. اللهم آمين.. برجاء الدعاء لأبى وأمي".

يذكر أن النجم إيهاب توفيق يعدّ من أشهر المغنين في بلده والوطن العربي بدأ حياته الفنية في أوائل التسعينات من القرن العشرين، ظهرت موهبته مبكراً في حفظه لأغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وكان دائما على مسرح المدرسة كمغني منفرد وورائه زملائه.

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لوالده الأستاذ شكري وهو في التاسعة من العمر وكان له قدرة مميزة في حفظ النوتات في مدة وجيزة، ولحبه الشديد للفن قرر الدخول لمعهد الفن والموسيقى.

كان من الطلبة المتميزين في صفه وبعد أن أنهى دراسته وأصبح معيداً في جامعته اقترح عليه أصدقائه أن يشترك في مسابقة للمواهب، ولم يعلم وقتها أنها نقطة تُفتح فيها أبواب العالم له فاشترك في المسابقة.

وكان من ضمن لجنة التحكيم الفنان محمد عبد الوهاب، وأشاد به وكان هو من فاز بالمرتبة الأولى في المسابقة.