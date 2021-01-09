مصطفى سلامة يشعل السوشيال ميديا بدوره في جمال الحريم

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفنان الشاب مصطفى سلامة أن يسرق قلوب المشاهدين بسرعة البرق عقب ظهورة في مسلسل "جمال الحريم"، الذي يعرض عبر شبكة قنوات dmc.

ويجسد "سلامة" خلال أحداث العمل شخصية ملك من ملوك الجن يلازم الفنانة نور طوال الوقت حتى توافق على الذهاب معه لعالم الجن وتتوالى الأحداث في إطار من الرعب والتشويق.

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ويشار إلى أن تدور أحداث المسلسل هو تورط مذيعة سريعًا في عالم غير مألوف أثناء محاولتها مساعدة صديقه لها تعاني من المس، لتجد نفسها في عالم الجن والأشباح، وما يتخلله من دجل وشعوذة.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة النجمة اللبنانية

نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، وأشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن يعرض "جمال الحريم" فى تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC ويعاد الساعة 3 صباحاً، و12.30 ظهراً، أما على قناة DMC دراما فيعرض الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 2.45 صباحاً، و 9 صباحاً، و3.45 مساء