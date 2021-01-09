رامي جمال: الڤيروس ملوش كتالوج

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المطرب رامي جمال رسالة تحذير لجمهوره من شراسة فيروس كورونا بعد وفاة شقيقة زوجته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب "جمال" في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "أشكركم جميعاً علي العزاء والدعاء لا أراكم الله مكروه في عزيز لكم ورجاء رجاء خلي بالكم من نفسكم ومن أهاليكم".

وتابع: "الڤيروس ملوش كتالوج مَش مضمون أنت من أصحاب الأعراض

البسيطة أو لقدر الله القوية حافظوا علي أنفسكم وعلي من تحبون وشكر الله سعيكم جميعاً".

وكان آخر ألبومات المطرب رامى جمال بعنوان "أنا لوحدى" والذى طرحه في 14 فبراير 2020، تعاون رامي جمال في هذا الألبوم مع الشعراء مصطفي حسن، أحمد المالكي، أحمد عرفان، محمد أبو نعمة، جمال الخولي،

رقية عبد العزيز، شادي نور، محمد عاطف، تامر حسين.

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كما تعاون مع كل من الملحنين بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور، مدين، ومع الموزعين توما، وسام عبد المنعم، أحمد المغربي، نادر حمدي، كريم عبد الوهاب، أحمد إبراهيم، وشريف مكاوي.

شارك رامي جمال أيضا في التلحين، ولحن في الألبوم 10 أغاني: بيهم كلهم، فاهماني، فكرة المتساب، بعد ما اغيب، مش ملاحظ حاجة، لو عالنسيان، اللي مشيوا، أنا لوحدي، ادف يا مراكبي، وعيونك خطر.