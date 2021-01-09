(تفاصيل) الحالة الصحية لهادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار عقب إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت "نهال" عبر حسابها قائلة: "أرجو الدعاء للصديق وعشرة العمر، الفنان العظيم هادي

الجيار.. هو في حالة حرجة.. ربنا يشفيه ويعافيه ويخفف عنه".

اقرأ ايضًا.. هادي الجيار: راضٍ عن نفسى.. والنجومية قدر

يشار إلى أن الفنان هادي الجيار حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد بدأ مشواره

الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور "لطفي" ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون.

ويذكر أن اخر أعماله مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض عبر أحد المنصات الإليكترونية، ويتناول العمل قضايا الهاكرز وما يصدر منهم من مخاطر على الأمن الوطني والقوي، وتجنيدهم لتدمير مؤسسات الدولة.