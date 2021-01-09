أصالة ناعية خالد فؤاد: سأفتقد خوفه عليّ واطمئنانه الدّائم

ياسر رشاد - القاهرة - نعت المطربة أصالة الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد، الذى غيّبه الموت فجر اليوم السبت 9 يناير عن عمر تجاوز 72 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وكتبت "أصالة" عبر حسابها قائلة: "كان بمثابة والدي وكنتُ اُناديه ( أبي).. كريماً جدّاً وخلوقاً ومهذّباً وحنوناً طيّباً.. سأفتقد خوفه عليّ واطمئنانه الدّائم".

وتابعت: "سأفتقده كما أفتقدُ الغالين جدّاً

منّ أحبّائي الّذين رحلوا.. أدعوا له اليوم كثيراً لأنّه كان يفيض بالحبّ وبالعطاء.. رحم الله أبي الحبيب الدّكتور المايسترو خالد فؤاد".يذكر أن الموسيقار وقائد الأوركسترا خالد فؤاد ولد في 24 سبتمبر عام 1948، أبدع العديد من المؤلفات التى تم توظيفها كموسيقى تصويرية فى اعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى.