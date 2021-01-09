راغب علامة: انتشار كورونا الكبير في العالم مخيف

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب النجم راغب علامة عن استيائه الشديد من انتشار فيروس كورونا في العالم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

كتب "علامة في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف.. البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل الى مرحلة الخطر، يوم

أمس 5400 حالة كورونا في لبنان".

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وتابع: "قال لي صديق وهو طبيب إنه عندنا احتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من احتمال عدم وصول كورونا إلى كل بيت.. ربنا

لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. آمين".

وأضاف: "أسوأ شيء عم يحصل بهالفترة إنك مضطر تقعد في البيت بتفتح التلفزيون لتتسلى بيجيك شي أسوأ بكتير من الكورونا! أتباع السياسيين اللي دمّروا البلد قاعدين عم يحكوا عن بطولات زعمائهم".

واختتم حديثه قائلًا: "وكل واحد بيتهم الأطراف الأخرى بالتدمير والله العظيم انهم بلا حيا! أرجوكم يا شاشات لبنان ارحمونا من نفاقهم".