(بكلمات مؤثرة) أحمد فهمي ينعى الموسيقار الكبير خالد فؤاد

ياسر رشاد - القاهرة - نعى المطرب أحمد فهمي الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيّبه الموت فجر اليوم السبت 9 يناير، عن عمر تجاوز 72 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

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كتب "فهمي" عبر حسابه قائلًا: "المايسترو

الكبير خالد فؤاد في ذمة الله.. الله يرحمك دكتور، أفضالك على كل الناس واتعلمت منك كتير.. الله يرحمك ويحسن إليك ويصبر أهلك ومحبيك".يذكر أن الموسيقار وقائد الأوركسترا خالد فؤاد ولد في 24 سبتمبر عام 1948، أبدع العديد من المؤلفات التى تم توظيفها كموسيقى تصويرية فى أعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى.

جدير بالذكر أن المطرب أحمد فهمي بدأ حياته الفنية كعازف لالة الكمان في فرقة عمرو دياب، ثم مطربا في فرقة واما معتمدا على موهبته الغنائية ودراسته في الكونسرفتوار.

وفي بداية عام 2013 قام بتقديم برنامج "أراب آيدل"، وشاركته التقديم المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال على قناة إم بي سي.