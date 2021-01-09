الموت يغيب الفنان الكويتي صادق الدبيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان الكويتي، صادق الدبيس، السبت، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلنت الخبر ابنة الراحل "دانة"، التي شاركت عبر حسابها على موقع "أنستقرام" منشورا قالت فيه: "الله يرحمك يا أبي ويغفر لك".



وكان الفنان الكويتي، داوود الحسين، شارك صورة لصادق الدبيس قبل 5 أيام، وعلق معها: "الله يشافي ويعافي كل مريض.. دعواتكم لأخونا صادق الدبيس أبو جراح بالشفاء العاجل".





وصادق الدبيس من مواليد 14 مارس/ آذار 1958، وكانت بدايته الفنية في عام 1983، ونال شهرته من المشاركة في العديد من البرامج والأعمال الفنية، منها "سوق المقاصيص" و"سلامتك" و"قاصد الخير" و"أبناء الغد"، بالإضافة إلى مسلسلات إذاعية منها "عند جهينة الخبر اليقين" و"نافذة على التاريخ" و"قلب حنون".

كما شارك الراحل في بعض الأعمال المسرحية، أبرزها "دقت الساعة" مع الفنان سعد الفرج، وجسد في أحداثها دور "مصباح".



وكان لصادق الدبيس تجربة وحيدة في السينما، هي فيلم "الحبر الأسود" من إنتاج عام 2011.