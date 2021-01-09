شكرا لقرائتكم خبر عن حسين نوح ضيف برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستضيف برنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة سي بي سي الفنان حسين نوح شقيق الراحل محمد نوح والذي صدر له مؤخرا كتاب "صرخات نوح " والذى يتناول خلاله الجوانب الفنية والإنسانية للراحل محمد نوح .

برنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " يذاع من السبت للأربعاء الـ 3 عصراً علي قناة ( cbc ) وتقدمه المذيعات مني عبدالغني وسهير جودة ومفيدة شيحة .

الفنان حسين نوح، بدأ مشواره مع الفن التشكيلى منذ 20 عاماً، أقام خلالها أكثر من 20 معرضاً داخل وخارج مصر، تميزت أعماله بالمصرية الشديدة فقد كان يتبنى نفس أفكار كبار الفنانين التشكيليين فى مصر.

وهو أحد أهم الفنانين التشكيليين فى مصر والمبدعين الذى عاش وتربى فى أسرة فنية، فهو شقيق الموسيقار الفنان الراحل محمد نوح، إلى جانب دخوله مجال الإنتاج الدرامى من خلال مسلسل "بنت من شبرا"، و"ثمن الخوف" و"سوق الحلاوة" و"الحصيدة" و"أنت المطلوب" لعلى الحجار، و"سحلب "لحسين فهمي، و"عقد الياسمين" لصلاح ذو الفقار، وأقام العديد من المعارض خارج وداخل مصر، آخرها معرض يحمل عنوان "هي"، الذى أقيم بمركز الهناجر فى دار الأوبرا المصرية.