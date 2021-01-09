شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تهاجم أحد الممثلين: "بيدخل بروفة الفيلم سكران وعايز يلف حشيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الفنانة رحاب الجمل، هجوما حادا على فنان رفضت ذكر اسمه، بسبب تصرفاته وحضوره التصوير في حالة سكر حسب كلامها.

وكتبت رحاب الجمل، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:"الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب."



رحاب الجمل

وأضافت:" لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات انا هاربيك".

وشاركت رحاب الجمل فى مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى الأول هو "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

والمسلسل الثانى وهو "2 فى الصندوق" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله ومحمود البزاوى وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.