شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الراحل خالد فؤاد: لم أعاتب أحدًا لعدم حضور الجنازة بسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث نجل الموسيقار الراحل خالد فؤاد عن والده عقب دفنه بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة وقال لـ"الخليج 365": والدي كان أحسن حد في الدنيا وهنا أنا لا أتحدث عنه كفنان فقط ولكنه كأب، كانت أهم ما في حياته هي أسرته.



مقابر الراحل خالد فؤاد

وأضاف عمر نجل الراحل خالد فؤاد: لا أعاتب أحدًا من الفنانين أو من زملائه الموسيقيين والمطربين في عدم حضوره الجنازة لأننا في ظروف صعبة جدًا، وأنا تلقيت تليفونات كثيرة من بعض الفنانين ولكني لم أخبرهم بمكان الجنازة أو الدفن خوفا عليهم لأننا كما ذكرت نمر بظروف صعبة جدًا.

يذكر أن الموسيقار خالد فؤاد كان قد رحل عن عالمنا عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية، وشيعت الجنازة بعد صلاة الظهر فى مقابر أسرته بعد بوابات العين السخنة.



جانب من الجنازة وعمر نجل الموسيقار الراحل

وكانت قد نعت الفنانة مى فاروق، الموسيقار الكبير خالد فؤاد، عبر فيس بوك: "صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمة بيننا".



حضور الجنازة اقتصر علي الاسرة بسبب كورونا

وقالت مى فاروق فى بوست عبر فيسبوك: "لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمه بيننا الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك فى الجنة ونعيمها أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له".