شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية يجسد دور ضابط مخابرات فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان كمال أبو رية فى مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، مع الفنان هشام سليم والفنان نضال الشافعى وندى موسى خلال الأحداث، حيث يظهر في دور ضيف شرف مجسدا دور مدير المخابرات المصرية وتتوالى الأحداث بينه وبين بطل العمل أحمد عز.

ويجسد أحمد عز ضمن أحداث المسلسل، دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

وكان آخر ظهور للفنان كمال أبو رية فى مسلسل "أفراح إبليس" الجزء الثانى للمخرج أحمد خالد أمين وتأليف مجدى صابر وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من جمال سليمان، وصابرين، وياسر فرج وهنادى مهنا، وأحمد صفوت.