شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر لـ فؤاد شريف منير مع شقيقته أسما.. ووالدهما: ربنا يخليكو لى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان شريف منير، عن صورة جديدة لأبنائه أسما وفؤاد، وذلك خلال تواجدهم فى رحلة على أحد المراكب فى نزهة بحرية، حيث نشر الصورة عبر حسابه على انستجرام، أتبعها بالقول: "أسما وفؤاد.. ربنا يخليكوا ليَّ ويجمعكم ومايفرقكم أبداً.. أبنائى الأعزاء.. شكراً إنكم فى حياتى".



أسماء وفؤاد

ويبدو أن الفنان شريف منير، داب على نشر صورة لابنه، بمعدل كل عامين، حيث كان آخر صورة نشرها فى يناير 2019، وقبلها صورة أخرى عام 2017، وبين تلك الصورة الجديدة وما قبلها، ظهرت تغيير الملامح لفؤاد الذى ظهرت عليه علامات "الصلع" وتربية لحيته بشكل كثيف عن ذى قبل.



فؤاد شريف منير

من ناحية أخرى، أكد السيناريست أحمد محمود أبو زيد، أنه يعمل على حلقات مسلسله الجديد "أجازة مفتوحة" من 45 حلقة، بطولة شريف منير وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، حيث انتهى من كتابة أول 10 حلقات فى السيناريو وتم تحديد منتصف شهر يناير الجارى موعداً لبدء تصوير أول المشاهد.



فؤاد منير

وأشار أبو زيد لـ"الخليج 365" إلى أنه تم التعاقد مع كل من شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، شريف إسماعيل وجارى التعاقد مع باقى المشاركين في البطولة، موضحاً أن أحداث العمل تدور في اطار اجتماعي عائلى ومقرر عرضه بعد رمضان المقبل.





وقدم شريف منير آخر أعماله بالدراما فى شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "ونحب تانى ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وسوسن بدر وتارا عماد، أما لقاء الخميسى فظهرت كضيفة شرف في مسلسل "نساء من ذهب" مع نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.