شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى الذكرى الأولى لوفاة والده: "برجاء الدعاء لأبى وأمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب إيهاب توفيق، الذكرى الأولى لوفاة والده، الذى لقى مصرعه مختنقا إثر اندلاع حريق فى فيلته، العام الماضى، داعيا له بالرحمة والمغفرة، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "اليوم 9 يناير الذكرى الأولى لوفاة والدى الحاج أحمد توفيق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعل القرآن العظيم شفيعاً له فى قبره وشاهداً له فى الآخرة.. اللهم آمين.. برجاء الدعاء لأبى وأمى".





وسبق وطالب الفنان إيهاب، توفيق من جمهوره فى عيد ميلاده، الدعاء لوالديه بالرحمة والمغفرة، حيث شارك متابعيه ومعجبيه مقطع فيديو جديد بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده، قائلا: "عايز هديتكم ليا فى عيد ميلادى تدعوا لوالدى ووالدتى بالرحمة وقراءة الفاتحة، وسنوية والدى الأولى هتكون يوم 9، فأتمنى منكم تقديم الهدية من خلال الدعوة ليهم بالرحمة والمغفرة".

واحتفل الفنان إيهاب توفيق، الخميس الماضى، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 7 يناير 1966، وشجعه والده منذ الصغر على اكتشاف موهبته، والتحق بمعهد الفن والموسيقى واستكمل دراسته فى قسم الموسيقى العربية.

بدأ الغناء بالاشتراك فى فرقة الكلية وأصبح معيدًا بالكلية، واقترح عليه أصدقاؤه التقديم فى أحد البرامج لاكتشاف المواهب، وعندما غنى فى أحدها كان الموسيقار محمد عبد الوهاب عضوًا فى هيئة التحكيم، فاكتشف موهبته، واقترح أن يكون اسمه (إيهاب توفيق).

والعام الماضى بعد احتفال إيهاب توفيق بعيد ميلاده، توفى والده إثر اندلاع حريق داخل فيلته فى مدينة نصر، وهى الواقعة الأكثر إيلاما في حياة الفنان إيهاب توفيق بعد رحيل شقيقه إثر حادث.