شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال بعد وفاة شقيقة زوجته: "كورونا ملوش كتالوج حافظوا على نفسكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المطرب رامى جمال، من خطورة فيروس كورونا بعد وفاة شقيقه زوجته، مطالبًا الجميع بالمحافظة على صحتهم وعلى كل محبيهم.

وكتب رامى، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "أشكركم جميعًا على العزاء والدعاء لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لكم ورجاء رجاء خلي بالكم من نفسكم ومن أهاليكم الفيروس ملوش كتالوج مَش مضمون أنت من أصحاب الأعراض البسيطة أو لقدر الله القوية حافظوا علي أنفسكم وعلي من تحبون وشكر الله سعيكم جميعاً".



رامى جمال

أعلن المطرب رامى جمال، عن وفاة شقيقة زوجته، صباح أمس، بعد فترة حرجة مع المرض، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "لا إله إلا الله.. البقاء والدوام لله فى أخت زوجتى، أشهد الله أنكِ أهل للطيب والبر لكن قدر ومكتوب ولا اعتراض على أوامر الله، أسألكم الدعاء لها ولنا بالصبر".

وسبق وجدد الفنان رامى جمال التعاون الفنى مع الشركة المنتجة لألبوماته السابقة، حيث تم الاتفاق على تقديم ألبوم غنائى جديد يطرح أولى أغنياته خلال أيام، على أن يتم طرح باقى الألبوم على مراحل فى عام 2021، ليكون هذا الألبوم هو الخامس لرامى جمال مع الشركة، بعدما قدم معهم ألبومات "ملناش إلا بعض" و"فترة مش سهلة" و"ليالينا" و"أنا لوحدى".

وكان آخر ألبومات رامى جمال بعنوان "أنا لوحدى" والذى طرحه فى فبراير من هذا العام، وتضمن 14 أغنية هم "استغنيت"، "مش ملاحظ حاجة"، "فاهماني"، "بيهم كلهم"، "أنا لوحدي"، "مين غيرك فى القلب"، "يا مراكبي"، "اللى مشيوا"، "مش دلوقت"، "سقف"، "ما غيرتش"، "خليكي" "عيونك خطر"، "لى قلبك سلام".