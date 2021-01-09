شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق وسميرة سعيد ينعيان الموسيقار خالد فؤاد: "فنان مخلص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من النجم وليد توفيق والنجمة سميرة سعيد، على نعى الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت فجر اليوم السبت عن عمر يناهز 72 عامًا إثر أزمة صحية.

وكتب النجم وليد توفيق، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "وداعًا يا صديق العمر خالد فؤاد في ذمة الله الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".



وليد توفيق

وغردت النجمة سميرة سعيد، قائلة: "الخالد فؤاد في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك.. لك محبة كبيرة في قلبي رفيق درب وعشرة تمتد لعشرات السنين مايسترو وموزع موسقي كبير شاركني حفلات ورحلات كثيرة كان فيها فنانًا مخلصًا وصديقًا دائمًا رحمك الله عزيزي خالد وللعائلة الكريمة خالص العزاء".



سميرة سعيد

رحل عن عالمنا اليوم المايسترو والموسيقار الكبير خالد فؤاد، عن عمر يناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية، وتشيع الجنازة بعد صلاة الظهر فى المقابر بعد بوابات العين السخنة.

وأعلن نجل المايسترو الراحل عمر خالد فؤاد، تفاصيل الجنازة، مشيرًا إلى أنها ستكون بعد صلاة الظهر فى المقابر بعد بوابات العين السخنة، وقال فى منشور عبر فيس بوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة بـ5 كيلو وشكر الله سعيكم".

ونعت الفنانة مى فاروق، الموسيقار الكبير خالد فؤاد، عبر فيسبوك: "صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمة بيننا".

وقالت مى فاروق فى بوست عبر فيس بوك: "لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمه بيننا الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك فى الجنة ونعيمها أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له".

والموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: ”بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية“، وغيرها من الأعمال.