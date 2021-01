شكرا لقرائتكم خبر عن كليب Anyone للنجم جاستين بيبر يحقق نجاحا كبيرا بعد أسبوع على إطلاقه..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم النجم العالمى جاستين بيبر بتحقيق النجاحات سواء بأعماله الغنائية التى يكشف عنها أو من خلال حفلاتها التى تجد عادة تفاعل مذهل، وبعد مرور أسبوع على إطلاق جاستين بيبر كليبه الأخير "Anyone "، استطاع العمل أن يحصد أكثر من 32.5 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، كما حقق الكليب 1.2 مليون likes حتى الآن .

و كليب "Anyone" الذى أخرجه كولين تايلر نال سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم.

واضطر "بيبر" مؤخرا لإخفاء رسومات التاتو المرسومة على جسده لكى يظهر بدور ملاكم فى كليبه الأخير "Anyone" الذى اطلقه مؤخرا، وقد كشف بيبر عن مقطع فيديو قصير أظهر فيه عملية إخفاء الـ 60 وشم الموجودين على جسده باستخدام الماكياج.

