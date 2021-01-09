ديانا كرزون ووليد توفيق وسولاف ينعون الموسيقار خالد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة ديانا كرزون وسولاف فواخرجي والفنان وليد توفيق، على نعي الموسيقار خالد فؤاد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن عمر ناهز 72 عامًا، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وليد توفيق

كتب الفنان وليد توفيق، عبر حسابه على تويتر : "‏وداعاً يا صديق العمر.. خالد فؤاد في ذمة الله.. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

سولاف فواخرجي

كتبت الفنانة سولاف فواخرجي، عبر تويتر: "لروحه الرحمة والسلام.. فنان كبير".

ديانا كرزون

الفنانة ديانا كرزون، كتبت عبر حسابها على تويتر :" ‏المايسترو الكبير ‎خالد فؤاد في ذمة الله.. الله يرحمك دكتور

أول مرة بغني في مهرجان مواهب في دبي.. كنت معي، تعلمت منك ورجعت قابلتك بعد الشهرة في أكبر مهرجانات وحفلات وبرامج الوطن العربي.. تشرفت بالوقوف إلى جانبك.. الله يرحمك".

وكان عمر نجل الموسيقار خالد فؤاد، قد أعلن خبر وفاة والده عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أبويا في ذمة الله.. أرجوا الدعاء هو محتاج ده دلوقتي".

يذكر أن، الموسيقار وقائد الاوركسترا خالد فؤاد ولد في 24 سبتمبر عام 1948 ، ابدع العديد من المؤلفات التي تم توظيفها كموسيقى تصويرية في أعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي .