"كان بمثابة والدي".. أصالة تنعى الموسيقار خالد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة أصالة نصري، الموسيقار خالد فؤاد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كان بمثابة والدي .. وكنت أناديه أبي.. كريما جدا، وخلوقا ومهذبا وحنونا طيبا.. سأفتقد خوفه عليا، واطمئنانه الدائم.. سأفتقده كما أفتقد الغاليين جدا من أحبائي الذين رحلوا.. أدعوا له اليوم كثيرا، لأنه كان يفيض بالحب وبالعطاء.. رحم الله أبي الحبيب.. الدكتور المايسترو خالد فؤاد ".

وكان عمر نجل الموسيقار خالد فؤاد، قد أعلن خبر وفاة والده عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أبويا في ذمة الله.. أرجوا الدعاء هو محتاج ده دلوقتي".

يذكر أن، الموسيقار وقائد الأوركسترا خالد فؤاد، ولد في 24 سبتمبر عام 1948 ، أبدع العديد من المؤلفات التي تم توظيفها كموسيقى تصويرية في أعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي .