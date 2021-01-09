لحقت بوالدها.. إصابة ابنة ماجد المصري بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثبتت التحاليل التي أجرتها داليدا المصري، ابنة الفنان ماجد المصري، عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد ظهور أعراض المرض عليها، عقب إعلان والدها إصابته بالفيروس خلال الأيام الماضية.

وكشف الخبر شقيقها آدم، عبر حسابه الخاص بموقع “إنستغرام” عبر خاصية القصص المصورة، حيث نشر صورة تجمع بين شقيقته ووالده، مؤكداً أن نتيجة التحاليل الخاصة بشقيقته جاءت إيجابية وثبتت إصابتها بكورونا، متمنياً لهما الشفاء السريع.

وحرص ماجد المصري، على الدعاء لابنته بالشفاء عبر حسابه الخاص بموقع “إنستغرام” مطالباً متابعيه بالدعاء لهما.

وكانت زوجة ماجد المصري، قد أصيبت أيضاً بالفيروس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأجرى الفنان المصري التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا ولكن تأكد من عدم إصابته على الرغم من مخالطته لها.

ويذكر أن ماجد المصري، تألق أخيراً، في مسلسله الجديد “الوجه الآخر” الذي شاركت في بطولته الفنانة السورية نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، كارولين عزمي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

ويشارك ماجد المصري، في مسلسل “الملك أحمس” الذي سيعرض في سباق الموسم الرمضاني المقبل 2021، ويجسد خلال العمل شخصية أحد قادة الهكسوس ويدعى (كينزر).

المسلسل من بطولة عمرو يوسف، سوسن بدر، صبا مبارك، وآخرين، وهو مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويخرجه حسين المنباوي.