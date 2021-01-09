محمد عبده يتلقى لقاح كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تلقّى فنان العرب محمد عبده، جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وشارك محبّيه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء تلقيه الجرعة الخاصة باللقاح.

وعلّق محمد عبده على الفيديو، قائلاً: “المملكة العربية السعودية، وزارة الصحة ولقاح كوفيد 19″، وأعرب متابعوه عن إعجابهم باتخاذه هذه الخطوة.

من جهة أخرى، ‏‎طرح فنان العرب أغنية جديدة بعنوان “فجر سلمان”، وهي أغنية وطنية احتفاءً باللُحمة الخليجية، وطرحها عبر موقع يوتيوب.

يذكر أن أغنية “فجر سلمان” من كلمات الأمير ‎بدر بن عبد المحسن وألحان ‎محمد عبده وتوزيع ‎وليد فايد، ولاقى العمل نجاحاً كبيراً وتفاعلاً جماهيرياً واسعاً.