ما حقيقة تعاون سيف نبيل مع مالوما في أغنية جديدة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر دعائياً يظهر تعاوناً جديداً بين المطرب العراقي سيف نبيل والمغني الكولومبي مالوما، من خلال ديو غنائي سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة، في شهر يونيو (حزيران) المقبل.

ولم يُعلن سيف عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن هذا التعاون الجديد، ولم يؤكد صحة هذه الأخبار التي يتم تداولها.

وتواصلنا في “بتجرد” مع الأستاذ أمير نبيل، مدير أعمال سيف نبيل، والذي أكد أن كل هذه الأخبار مغلوطة وعارية من الصحة، ولا يوجد تعاون بينهما في أي عمل جديد.

من جانب آخر، كان سيف نبيل قد أحيا حفل رأس السنة تحت عنوان 2021 Make A Wish، وبث تطبيق تيك توك، الحفل من برج خليفة في دبي، وشاركته السهرة الفنانة بلقيس، وتألق سيف على المسرح.

ويُذكر أن سيف كان قد طرح كليب أغنيته الجديدة بعنوان “فدوه أروح إني” والعمل يحمل الطابع الرومانسي الدرامي، ولاقت الأغنية نجاحاً كبيراً لا سيما بعدما طرحت بعد نجاح أغنيته “قلبك أسود”.

ويستعد سيف للتعاون مع النجم محمد رمضان من خلال ديو غنائي جديد، سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.