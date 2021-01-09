رانيا يوسف تتجاهل الهجوم عليها بهذه الصورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تجاهلت الفنانة رانيا يوسف كل الهجوم والانتقادات التي وجهت لها في الفترة الاخيرة بعد تصريحاتها الجريئة في برنامج “الفارس”، والذي تحدثت فيه عن الحجاب وإظهار مفاتنها.

ونشرت رانيا، صورة لها عبر حسابها على “إنستغرام” من كواليس مسلسل “اللعبة”، وهي بجانب القطة التي تحمل اسم “جنجاه” .

وعلقت على الصورة قائلة: “مع جنجاه في كواليس مسلسل اللعبة، الحياة أجمل مع هؤلاء”.

وكانت رانيا، قد تصدرت أول تريند خلال عام 2021؛ بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.

وعلقت على أمر تعمدها إظهار مفاتنها خلال الحفلات المختلفة والمناسبات بطريقة غير متوقعة، خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس ببرنامجه “مع الفارس” بقناة الرشيد العراقية.

وخلال الحوار قالت: “من إمتى يا جماعة كنا محجبين.. إحنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر التسعينيات.. زوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبين وبشوف ده في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود.. في حفلات أم كلثوم طلعلي واحدة محجبة قاعدة”.

وتابعت: “مفاتني جميلة ومؤخرتي، وشفت نفسي قبل ما أطلع في المرايا وشفتها حلوة”، متسائلة: “ليه لما يكون عندي حاجة حلوة ما أظهرهاش، وأما بنعمة ربك فحدث”.