هجوم قاسٍ على هاني شاكر بسبب أغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: انتقد المغني الشعبي طارق الشيخ، ظهور الفنان هاني شاكر في دويتو مع الفنان أحمد سعد ليغني كلمات في نظره لا تصلح لنقيب الموسيقيين.

وأبدى الشيخ دهشته من اتجاه النقيب لغناء أغنية “يا بخته” والتي قدّمها نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قائلًا: “مش هو اللي يقول نهزه ويوزه”.

وقال الشيخ، إن أغنية “يا بخته” لم تُحقق أي صدى لدى الجمهور، متابعًا: “أنا استحالة أغلط في الفنان هاني شاكر، لمعاني كتيرة لاسمه ونجوميته وغيره، لكن الأغنية دي غلط كبير جدًا.. غلط من فريق العمل نفسه مش هاني شاكر بس”.

وأوضح أنّ أزمة أغنية “يا بخته” تكمن في الكلمات، مؤكدًا بقوله: “ده لو أنا اللي قلت الكلمات دي، ممكن أتكسف أقولها بعد كده.. الكلمات صعبة والفنان هاني شاكر مش بتاع كده”.

وأشار إلى أنّ هاني شاكر تعاون مع مُطربين عدّة في دويتو غنائي، وحققت نجاحًا مدويًا، لكن دويتو “يا بخته” لم تُحقق أي أصداء، بسبب الكلمات.

يذكر أنّ أحمد سعد، تعاون لأول مرة فنيًا مع الفنان هاني شاكر، من خلال أغنية “يا بخته”، والتي طرحها عبر موقع يوتيوب نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وحققت نحو ستة ملايين مُشاهدة حتى الآن، والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمود صبري.