شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد ناعية المايسترو خالد فؤاد: "فنان مخلص ورفيق درب وعشرة سنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الديفا سميرة سعيدة، الفنان والموسيقار الكبير الراحل خالد فؤاد، الذى رحل عن عالمنا ووافته المنية فجر اليوم، السبت، عن عمر تجاوز 72 عامًا، إثر أزمة صحية، مشيرة إلى أنه كان فنانا مخلصا وصديقا دائما رفيق درب وعشرة تمتد لعشرات السنين.

وقالت الديفا، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "خالد فؤاد فى ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك.. لك محبة كبيرة فى قلبى، رفيق درب وعشرة تمتد لعشرات السنين، مايسترو وموزع موسقى كبير شاركنى حفلات ورحلات كثيرة، كان فيها فنانا مخلصا وصديقا دائما.. رحمك الله عزيزى خالد، وللعائلة الكريمة خالص العزاء".



سميرة سعيد

كما حرصت الفنانة مى كساب، على نعى المايسترو الراحل، قائلة عبر حسابها على تويتر: "البقاء لله.. المايسترو خالد فؤاد فى ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء".

بدوره نعى المايسترو وليد فياض، الموسيقار الراحل، وقال عبر حسابه على تويتر أيضا: "المايسترو الكبير خالد فؤاد فى ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. البقاء لله".



مى كساب

وولد قائد الأوركسترا خالد فؤاد فى 24 سبتمبر عام 1948، وأبدع العديد من المؤلفات التى تم توظيفها كموسيقى تصويرية فى أعمال درامية شهيرة، كما تعاون مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى، ومن الأعمال التى شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه هى بنت من شبرا، سهرة شريعى، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية وغيرها من الأعمال.



وليد فياض

وأعلن عمر نجل المايسترو الراحل عمر خالد فؤاد، تفاصيل الجنازة، مشيرا إلى أنها ستكون بعد صلاة الظهر فى المقابر بعد بوابات العين السخنة، وقال فى منشور عبر فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى المقابر بعد بوابات العين السخنة بـ5 كيلو وشكر الله سعيكم".