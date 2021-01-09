شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم خان سحل سعاد حسنى وضربها بحق وحقيقى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان الراحل إبراهيم خان، اليوم السبت الموافق 9 يناير، والذى استطاع أن يحظى بأدوار جعلته شهيرًا في الوسط الفنى رغم أنه لم يحالفه الحظ بأن يجسد أدوار بطولة مطلقة، ولكنه مثل أمام أهم نجمات السينما المصرية أمثال سعاد حسنى وصباح وغيرهم، وهو فنان من أصل سودانى من ناحية الأب ومصرية من ناحية الأم، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي حققت نجاحات كبيرة.

وروى الفنان إبراهيم خان أنه في "غروب وشروق"، جمعه مشهد بالفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسنى، ولن ينساه أبدًا وهو أنه قام بسحلها وضربها علقة ساخنة في أحد مشاهد الفيلم بسبب عدم اقتناع كمال الشيخ وبطلب منها شخصيًا.





وقال إبراهيم خان في لقاء مع الفنان سمير صبرى: أنا فعلاً سحلت سعاد حسنى وضربتها علقة وضربتها بالقلم في مشهد بفيلم "غروب وشروق"، إحنا لما بنيجى نصور مشهد ضرب قلم بيتصور بزاوية معينة عشان يظهر أنه قلم بجد ولكن المخرج كمال الشيخ لم يقتنع بذلك، فطلب منى الفنانة سعاد حسنى أن أقوم بضربها بحق وحقيقى قائلة: "مش انت بتاع أكشن اضربنى بالقلم بجد بس متعورنيش".





وتابع إبراهيم خان، فعلاً ضربت الفنانة سعاد حسنى بالقلم وسحلتها وجرجرتها في الأرض، وجت تانى يوم كل جسمها بقى لونه أزرق من الضرب، ولغينا التصوير لحين ما تبقى كويسة مرة تانية، وسعاد عايشة بأعمالها معانا لأنها كانت بتتقن عملها في التمثيل بشكل قوى.





يذكر أن فيلم "غروب وشروق" من بطولة سعاد حسنى، رشدى أباظة، محمود المليجى، صلاح ذو الفقار، زيزى مصطفى، ميمى جمال، إبراهيم خان، عدوى غيث، ومن تأليف جمال حماد، إخراج كمال الشيخ، وتدور قصة الفيلم عن بعد أن تم إخماد حريق القاهرة فى يناير 1952، يطمئن عزمى باشا رئيس البوليس السياسى بأن الموقف تم السيطرة عليه وأنه ليس هناك أى خطر، عزمى باشا يعيش فى قصره مع وحيدته مديحة المطلقة.