شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ينعى المايسترو خالد فؤاد: "اتعلمت منك كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان أحمد فهمى، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت فجر اليوم السبت عن عمر يناهز 72 عامًا إثر أزمة صحية، وكتب فهمى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"المايسترو الكبير خالد فؤاد في ذمة الله ، ربنا يرحمك دكتور افضالك علي كل الناس و اتعلمت منك كتير الله يرحمك ويحسن اليك ويصبر أهلك ومحبيك".



أحمد فهمى

ونعت الفنانة مى فاروق، الموسيقار الكبير خالد فؤاد، عبر فيسبوك قائلة: "صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمة بيننا".

وقالت مى فاروق فى بوست عبر فيسبوك: "لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمه بيننا الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك فى الجنة ونعيمها أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له".

والموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"، وغيرها من الأعمال.