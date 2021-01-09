شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عن حالتها الصحية: "بتحسن كتير الحمد لله وبقيت أقدر أتنفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة يسرا آخر تطورات الحالة الصحية بعد أن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وأكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تحسن حالتها الصحية وعدم وضعها على جهاز الأكسجين، مضيفة أنها في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، ومستمرة على بروتوكول العلاج الذى وضعته لها وزارة الصحة.

وشكرت يسرا كل محبيها وأصدقائها وجمهورها من خلال ”الخليج 365”، وقالت: "الحمد لله أنا بخف بدعاكم وحبكم ليا ومبسوطة أوى أنكوا جنبى وساندنى في شدتى".

وكانت الحاجة عليا، مساعدة يسرا، قد طمأنت الجمهور والمتابعين على حالتها الصحية حيث قالت لـ"الخليج 365" إن حالتها الصحية في تحسن مستمر، خاصة أنها ملتزمة ببروتوكول العلاج الذى وضعته لها وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها أيضاً ملتزمة بالعزل المنزلى وتطمئن الجمهور من خلال صفحتها الشخصية، مطالبة من جمهور النجمة الكبيرة الدعاء لها بسرعة الشفاء والعودة لمزاولة نشاطها الفنى.

وحرصت يسرا على تهنئة الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كل سنة وأهل مصر الأقباط وحبايبى وصحابى وأهلى جميعا بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح وإن شاء الله سنة سعيدة ومباركة علينا جميعا".

ووجهت يسرا رسالة شكر للجمهور لدعمها بعد اصابتها بفيروس كورونا قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبد".