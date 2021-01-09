شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: "انتشار كورونا الكبير فى كل بلاد العالم مخيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم راغب علامة، عن قلقه من انتشار كورونا بشكل كبير في لبنان و كل بلاد العالم، وغرد راغب عبر حسابه على تويتر، قائلا:" انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل الى مرحلة الخطر يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان قال لي صديق وهو طبيب أنه عندنا إحتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من إحتمال عدم وصول كورونا إلى كل بيت ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه آمين".



راغب علامة

وأعلن النجم راغب علامة انتظاره وصول لقاح كورونا إلى لبنان ليكون أول من يتلقاه، متراجعاً عن موقفه السابق، وتحدث راغب، خلال فيديو نشره عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا: "من كام شهر أنا كنت كتير خايف من اللقاح، لكن اليوم الخطر الدائم هو كورونا نفسها، أنا منتظر ليوصل اللقاح على لبنان لأكون أول واحد يأخذه".

ويستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان"علشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.