"أفضالك على كل الناس".. أحمد فهمي ينعى الموسيقار خالد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان أحمد فهمي، الموسيقار خالد فؤاد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن عمر ناهز 72 عامًا.

ونشر فهمي، صورة له، عبر حسابه على تويتر ، وعلق: "‏المايسترو الكبير ‎خالد فؤاد في ذمة الله .. الله يرحمك دكتور .. أفضالك على كل الناس واتعلمت منك كتير .. الله يرحمك ويحسن إليك ويصبر أهلك ومحبيك".

وكان عمر نجل الموسيقار خالد فؤاد، قد أعلن خبر وفاة والده عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أبويا في ذمة الله.. أرجوا الدعاء هو محتاج ده دلوقتي".

يذكر أن، الموسيقار وقائد الاوركسترا خالد فؤاد ولد في 24 سبتمبر عام 1948 ، أبدع العديد من المؤلفات التي تم توظيفها كموسيقى تصويرية في أعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي .