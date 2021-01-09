وفاة الفنان صادق الدبيس بعد صراع مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رحل الفنان الكويتي صادق الدبيس، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ62 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وذكرت صحيفة "المجلس" الكويتية، خبر وفاة الفنان القدير، عبر حسابها على تويتر : "‏وفاة الفنان صادق الدبيس عن عمر ناهز الـ62 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.. وشارك الدبيس في العديد من البرامج والأعمال الفنية منها سلامتك وقاصد الخير وأبناء الغد وسوق المقاصيص".

يذكر أن، الفنان صادق الدبيس، شارك في الكثير من الأعمال الفنية سواء كانت درامية، أو مسرحية أو إذاعية مع كبار نجوم. ومن المسلسلات التي شارك فيها، ريال وست حريم، والملكة، وأميمة في دار الأيتام، والرهينة، وقلوب حائرة، وفريج صويلح، والبرنامج الإذاعي "أخبار جهينة".