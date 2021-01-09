وفاة المخرج البريطاني مايكل أبتد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت المخرج البريطاني مايكل أبتد، المعروف بمسلسله الوثائقي "أب"، الجمعة عن عمر يناهز 79 عاماً، على ما أعلن وكيل أعماله.

ومن أبرز الأعمال التي تولى أبتد إخراجها "ناشفيل ليدي" (1980) و"غوريلاز إن ذا ميست" (1988)، بالإضافة إلى "ذا وورلد إز نات إناف" (1999)، من سلسلة أفلام جيمس بوند، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

لكنّ ما صنع شهرته في بريطانيا مسلسله الوثائقي "أب" الذي تتبع فيه تطور 14 بريطانياً صغيراً من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة، فدرج منذ أن كانوا في السابعة من العمر عام 1964 على تصويرهم كل سبع سنوات، حتى بلغوا الثالثة والستين.

وفي بيان أصدره، رأى توماس شلام، المدير الحالي لنقابة المخرجين الأمريكية التي كان مايكل أبتد رئيساً لها أيضاً، أن أرث الراحل "سيبقى موجوداً إلى الأبد في تاريخ السينما".

أما كيفن ليجو، مدير قناة "آي تي في" التي كانت تعرض "أب"، فاعتبرت أن هذا المسلسل "أظهر أفضل ما يمكن أن يقدمه التلفزيون في طموحه وقدرته على التعبير عن صورة المجتمع وترفيه الناس مع إثراء المنظور للحالة الإنسانية".