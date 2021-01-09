شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر : حالة الفنان هادي الجيار غير مستقرة ويعاني من ضيق في التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن حالة الفنان هادى الجيار غير مستقرة حتى الآن بعد إصابته بفيروس كورونا، ويتواجد حاليا بمستشفى الهرم بالعناية المركزة ووضع على أجهز التنفس الصناعى لمعاناته بمشاكل فى التنفس.

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد أصيب بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية وأجرى تحاليل البى سى آر، وكانت النتيجة إيجابية، وأعلن هادى الجيار إصابته عبر صفحته فيس بوك وقال: "ضربنى فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء".

ومن جانبه، أكد المخرج تامر حمزة لـ"الخليج 365"، أن الفنان هادى الجيار أصيب بفيروس كورونا، وأنه تحدث معه يوم الخميس وكانت حالته متدهورة وهناك مضاعفات بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح منذ فترة.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى..

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.