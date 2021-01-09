شكرا لقرائتكم خبر عن "ولعوا ولعوا" تجمع بين محمد جمعة ومدين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد جمعة والملحن مدين من تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم "ولعوا ولعوا" من كلمات هشام صادق، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، ومن المقرر طرحها خلال أيام، وتحمل طابع البهجة والسعادة .

من ناحية أخرى يجسد الفنان محمد جمعة ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" شخصية صحفى وطنى، وواجهة مشرفة للصحفيين، حيث يقدم الجانب الإيجابى فى عالم الصحافة والنموذج الطيب والوطنى فيها، والمسلسل بطولة النجمين أحمد عز وهند صبرى، ومن المقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل.

ويجسد عز في "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

وشارك الملحن مدين بأغنيتين فى ألبوم إليسا الأخير، وهما "هعتبرك مت" كلمات بهاء الدين محمد، وتوزيع أحمد عبد ‏السلام، و "أنت قصادى" كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام، وحققوا نجاج كبير.‏