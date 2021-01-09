شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المايسترو خالد فؤاد وتشييع الجنازة عقب صلاة الظهر بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا اليوم المايسترو والموسيقار الكبير خالد فؤاد، عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية، وتشيع الجنازة بعد صلاة الظهر فى المقابر بعد بوابات العين السخنة.

وأعلن نجل المايسترو الراحل عمر خالد فؤاد، تفاصيل الجنازة، مشيرا إلى أنها ستكون بعد صلاة الظهر فى المقابر بعد بوابات العين السخنة، وقال فى منشور عبر فيسبوك :"صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة بـ5 كيلو وشكر الله سعيكم".

ونعت الفنانة مى فاروق، الموسيقار الكبير خالد فؤاد، عبر فيسبوك: "صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمة بيننا".

وقالت مى فاروق فى بوست عبر فيسبوك: "لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمه بيننا الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك فى الجنة ونعيمها أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له".



مى فاروق

والموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: ”بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية“، وغيرها من الأعمال.