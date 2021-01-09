حالته حرجة.. نهال عنبر تطلب الدعاء للفنان هادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنان القدير هادي الجيار، دخل في حالة حرجة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت نهال، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة : "أرجو الدعاء للصديق وعشرة العمر، الفنان العظيم هادي الجيار.. هو في حالة حرجة.. ربنا يشفيه ويعافيه ويخفف عنه".

ويتواجد الفنان هادي الجيار، داخل مستشفى الهرم، وتم نقله إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي.

وكان المخرج تامر حمزة، قد أعلن إصابة الفنان هادي الجيار بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك".

ونشر" حمزة"، صورة الجيار وعلّق عليها: "الراجل الجدع الأصيل الطيب أستاذ هادي الجيار، ربنا يشفيه ويعافيه أصيب بكورونا، محتاج دعوة صادقة من قلوبكم".