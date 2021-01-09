صورة.. محمد سامي يرتدي الجلباب الصعيدي في كواليس "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر المخرج محمد سامي، مرتديا جلبابا صعيديا، خلال مراحل إخراج مسلسل"نسل الأغراب" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشر سامي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق:" لما شوفت الصورة دي.. سألت نفسي سؤال واحد.. يا ترى نظرة اللي حواليا ليا اني واقف بخرج؟ ولا جاي أخد تار".

ويواصل المخرج محمد سامي، تصوير مسلسل"نسل الأغراب" الذي تدور أحداثه في أجواء صعيدية، ويجمع النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، إدوراد، دياب، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد فهيم، وأحمد داش وغيرهم.