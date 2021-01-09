تعرف على تفاصيل جنازة الموسيقار خالد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن عمر نجل الموسيقار خالد فؤاد، عن موعد ومكان جنازة والده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتب عمر "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة بـ ٥ كيلو، وشكر الله سعيكم".

وأعلن عمر خالد فؤاد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" خبر الوفاة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: "أبويا في ذمة الله.. أرجو الدعاء هو محتاج ده دلوقتي".

كما نعت الفنانة مي فاروق، الموسيقار خالد فؤاد، وكتبت عبر "فيسبوك": "لا إله إلا الله.. الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله، صاحب أفضال كتير عليّا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليّا ودعواته ليّا لحد آخر مكالمة بيننا الله يرحمك يا حبيبي ويحسن إليك، في الجنة ونعيمها، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له".