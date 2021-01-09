قائمة بأبرز مصابي كورونا من الفنانين.. يسرا وكرارة وكريم فهمي أبرزهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض عدد كبير من الفنانين للإصابة بكورونا (كوفيد-19)، منذ بداية انتشار الفيروس المستجد وحتى هذه اللحظة.

"الخليج 365"، يستعرض لكم في السطور التالية أبرز مصابي كورونا من الفنانين بعضهم أعلن تعافيه والبعض الآخر لازال في مرحلة العزل.

هادي الجيار

أعلن المخرج تامر حمزة، أمس الجمعة، إصابة الفنان هادي الجيار بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، ونشر صورة الجيار وعلّق: "الراجل الجدع الأصيل الطيب أستاذ هادي الجيار، ربنا يشفيه ويعافيه أصيب بكورونا، محتاج دعوة صادقة من قلوبكم".

خالد تاج الدين

وفي نفس اليوم أعلن الشاعر خالد تاج الدين، إصابته بكورونا، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الحمدلله بعد الأشعة المقطعية إيجابي كورونا، بس قدها وقدود وهتعدي إن شاء الله، متقلقوش هو دور برد بس غلس حبتين".

يسرا

أعلنت الفنانة يسرا إصابتها بكورونا مؤخرا بعد خضوعها للتحاليل وخروج النتيجة إيجابية، ولا زالت في مرحلة العلاج من الفيروس.

صدقي صخر

في 17 ديسمبر الماضي أعلن الفنان صدقي صخر إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "أنا للأسف إيجابي كورونا، الحمد لله أنا أعراضي خفيفة أو شبه معدومة، بس أُعتبر حاملا للفيروس، فيا ريت أي حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أولا بأول".

دانا حمدان

وفي 18 ديسمبر الماضي دانا حمدان، شقيقة الفنانة ميس حمدان والفنانة مي سليم، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر "فيسبوك": "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا، ادعولي تعدي على خير".

حفيد محمود ياسين

وفي اليوم ذاته، أعلن محمود ياسين حفيد النجم الراحل محمود ياسين عن إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلان والدته إصابتها بالفيروس، مع عدد من أفراد أسرتها، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا، يا ريت كله ياخد باله الحمد لله على كل حاجة".

عمرو مصطفى

وفي 20 ديسمبر المنقضي، أعلن الشاعر خالد تاج الدين إصابة الملحن عمرو مصطفى بكورونا وكتب عبر "فيسبوك": "أخويا وحبيبى الفنان عمرو مصطفى بوستيف كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة إن شاء الله".

زوجة خالد الصاوي

وفي 23 من ديسمبر الماضي أعلنت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي عن إصابتها بفيروس كورونا وكتبت عبر "فيسبوك": "أنا كورونا وبالبشاميل كمان، حاجة كده إنزيمات كبد على تجلطات في بروتينات الدم، ما شاء الله".

كريم فهمي

أما في 24 من ديسمبر، أعلن الفنان كريم فهمي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر "إنستجرام"، قائلًا: "إيجابي كورونا، الحمد لله".

إيناس الدغيدي وجمال العدل

كما أصيب كلا من المخرجة إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل بالفيروس، بعدما شعرا بأعراض وأجريا التحاليل للتأكد من الإصابة.

أمير كرارة

وأعلن النجم أمير كرارة عن إصابته بفيروس كورونا من خلال حسابه على "إنستجرام"، وقال: "عملت مسحة وطلع عندي كورونا، يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله ..ادعولي بالشفا".

أبو

وأعلن أيضا المطرب "أبو" عن إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



ماجد المصري

وأعلن مؤخرا الفنان ماجد المصري والفنانة إيمان السيد والفنان شريف رمزي إصابتهم بالفيروس.

متعافو كورونا

وعلى صعيد آخر تعافى عدد كبير من الفنانين أبرزهم النجم آسر ياسين، والفنانة زينب غريب، والفنانة بسمة، والفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، والفنانة ميس حمدان، والفنان محمد الشرنوبي، والفنان ويجز، ونيقولا معوض وصابرين وشريف رمزي ونشوى مصطفى وغيرهم.