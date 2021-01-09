فيديو.. فادية عبدالغني: لهذا السبب منعت ابنتي من التمثيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية فادية عبدالغني، إنها رفضت دخول ابنتها التمثيل لأن هذا المجال ليس سهلا.

وكشفت فادية خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc " المصرية عن المنهج الذي اتبعته في تربية أولادها.

وأضافت: "ابني مقيم في النمسا منذ 12 عاما، ويأتي لزيارتي في مصر عندما تسمح ظروف شغله، وربيت أولادي على الحرية، لكن اعترضت على دخول ابنتي التمثيل، وقلت تتجوز وتقعد في البيت أفضل".

وعن سبب غيابها عن الساحة الفنية قالت فادية عبد الغني: "مش ذنبى، أنا موجودة وأعمالي بتتذاع وشغلى مالى القنوات، وأعمالي رغم إن عدى عليها سنين وعمر كبير لكن لها تأثير كبير على الجمهور".





وتابعت حديثها: "أتلقى عروضا كثيرة، لكن لا تتناسب مع تاريخي الفني، فقد قدمت أعمالا جيدة، وأريد الحفاظ على ما قدمته، فأنا أستحق مكانة تناسب تاريخي الفني".

وأكدت عبدالغني أن مسلسل الوتد الذي شاركت في بطولته تنبأ بفيروس كورونا قائلة "مشهدي مع هدى سلطان في مسلسل الوتد لما كانت بتتكلم على الإجراءات الاحترازية عشان مرض الكوليرا، الناس افتكرتني بقول كورونا باللهجة الفلاحي، وكانوا بيسألوني كنتى عارفة من وقتها عن كورونا، فضحكت وقلت لهم آه مكشوف عنى الحجاب".

يذكر أن الفنانة فادية عبدالغني من مواليد 26 ديسمبر 1961، وهي خريجة المعهد العالي للسينما، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال المشاركة في مسلسلات دينية.

ومن أبرز أعمالها الدرامية مسلسلات "محمد رسول الله، والمال والبنون، وهالة والدراويش، ونصف ربيع الآخر، السيرة الهلالية، وسوق العصر، والوتد".