فيديو.. عبير صبري: ندمت على قرار خلع الحجاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية عبير صبري، إن مشاهد الإثارة التي قدمتها في بداية مسيرتها الفنية شكلت إضافة قوية في مشوارها.

وكشفت عبير صبري خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة "المحور"، أن عددا كبيرا من الفنانين يعتمدون على الشكل والمشاهد الجريئة في البدايات، وبعد فترة ينتصر ويستمر صاحب الموهبة الحقيقية.





وتابعت عبير صبري حديثها قائلة: "الجمهور وضعني في قالب الشخصية المثيرة للجدل، وأنا لم أخطط لهذا الأمر، أنا أجتهد في شغلي فقط، وأبحث عن الأعمال الجيدة".

وتابعت: "صحيح أن مشاهد الإثارة أضافت لي، واعتمدت عليها لإثبات نفسي، وكنت أنفذ طلبات المخرج، لكن الوضع الآن تغير، فقد أصبحت أقرأ السيناريو، وأستطيع رفض المشاهد الجريئة والملابس المثيرة والقبلات، باختصار لدي خطوط حمراء وأمتلك رفاهية الاختيار في الوقت الحالي".





وبسؤالها عن قرار ندمت عليه، قالت: "ندمت على ارتداء الحجاب بشكل سريع، وندمت أيضا على قرار خلع الحجاب، ولكن اتخذت هذه الخطوة عندما عجزت عن الالتزام بالحجاب بصدق".

ولم تتمالك عبير صبري خلال حوارها التلفزيوني نفسها وبكت عندما تحدثت عن والدها الراحل قائلة: "والدي كان رجل عسكري، وكان بيضربني بالحزام عندما أرتكب خطأ، ولكن في الوقت نفسه شديد الحنان".

وواصلت عبير حديثها: "المسؤولية كانت كبيرة بعد وفاته، وكنت صغيرة وتحملت مسؤولية إخوتي وأسرتي بعده، وأتمنى أن أكون قمت برسالته وإنه يكون مبسوط مني".

كما نفت عبير صبري خضوعها لأي عمليات تجميل قائلة: "أنا بنفس صورتي منذ أيام الجامعة، والحمد لله لم أصل لمرحلة شد وجهي".



