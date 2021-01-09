شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يستعد لطرح كليب جديد بعنوان "المعطف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب التونسى صابر الرباعى، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "المعطف"، ومن المقرر أن يطرحها على طريقة الفيديو كليب خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خلال موسم الشتاء الحالى.

وحل النجم التونسى صابر الرباعى ضيفا ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى ليلة رأس السنة، وقال إن عام 2020، بمثابة سنة سيئة بكل المقاييس وسنة تعيسة وثقيلة على قلوبنا، ولابد أن ننساها من حياتنا، وأتمنى فى عام 2021 أن يكون عام خير ويزول فيروس كورونا، موضحا أنه أجرى مايقرب من 20 مسحة خلال عام 2020، ومن أفضل الأشياء التى حدثت له هى ولادة إبنته التى أطلق عليها اسم "شابة".

وأضاف الرباعى أن القيمة الحقيقية لنفسه كمغنى لم يشعر بها سوى عندما يغنى لايف، موضحاً: "عندما أغنى فى استديو أشعر وكأنى مثل العصفور فى القفص بغنى دون حرية، فالمتعة التى أشعر بها عندما أرى الجمهور وأغنى لايف لا يضاهيها إحساس".

وكشف صابر الرباعى خلال الحلقة عن المطربة التى يريد تقديم ديو غنائى معها، هى الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال: "شيرين فنانة جميلة وقد فاجأتها فى إحدى حفلاتها، حيث حضرت الحفلة وصعدت على المسرح فكان لا بد أن أفرح معها بنجاحها، وعندما أعلنت اعتزالها تواصلت معها وقلت لها هذا ليس من حقك ولا قرارك، فلديك معجبين وزملاء مشتركين معكِ فى هذا القرار، وقد شعرت أنه قرار متسرع نتيجة أمر آخر فقلت لها أن الفن ليس له علاقة بأى مشاكل".

يذكر أن آخر أعمال المطرب صابر الرباعي كليب "جريدة الرجل التاني"، كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".