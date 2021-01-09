فيديو.. ليلي طاهر تكشف سر ابتعادها عن الساحة الفنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طمأنت الفنانة المصرية ليلى طاهر محبيها على حالتها الصحية، وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية.

وقالت ليلى طاهر إنها تتمتع بصحة جيدة، وحاليا ملتزمة بالعزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر قناة (TeN) المصرية.



ونفت ليلى طاهر ما تردد حول اعتزالها الفن قائلة: لم اعتزل الفن، الحكاية أن الفنان عندما يصنع تاريخ جيد، وينجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، يتوخى الحذر في اختياراته الفنية، حتى يظل عند حسن ظن وثقة الجمهور، أنا احترم نفسي واحترم تاريخي".





كما وجهت ليلى طاهر رسالة إلى نجمات الجيل الحالي بضرورة الإخلاص في فنهن واحترام ثقة وحب الجمهور لهن.



وأكدت أنها تتمنى أن تشاهد كل فنانات جيل الوسط على الشاشة، لافتة إلى أن هذا الجيل اختفي تماما باستثناء الفنانة يسرا.

يذكر أن آخر أعمال ليلى طاهر كان سيت كوم "الباب في الباب" وعُرض الجزء الرابع منه في 2014، وشاركها بطولته كل من أحمد خليل وشريف سلامة وكارولين خليل، ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف أحمد بدوي.